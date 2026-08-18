Sudáfrica pide a los países del sur de África trabajar juntos para abordar la migración

Los lideres del bloque abordaron este tema durante la 46ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la SADC, celebrada este lunes en Durban (este), confirmó Ramaphosa en su discurso de clausura del encuentro, según recogen este martes medios locales.

"Expresamos nuestro pesar por lo que le ha sucedido a nuestro país. Expresamos nuestro deseo de que todos trabajemos juntos para abordar el desafío de la migración. En esta cumbre, Sudáfrica aprovechó la oportunidad para informar de manera honesta y abierta a los demás Estados miembros sobre el complejo desafío migratorio", afirmó el jefe de Estado sudafricano ante sus homólogos de la región.

El mandatario explicó que su país agradeció durante la reunión "la solidaridad y comprensión" mostradas por los otros 15 miembros del bloque, al tiempo que subrayó "las dificultades" que Sudáfrica atraviesa.

"Hicimos hincapié en la necesidad de unidad y cohesión para abordar la migración, reconociendo que no es un tema fácil sino uno que exige soluciones colectivas", concluyó.

En el comunicado publicado al término de la cumbre, los líderes de la SADC también hicieron referencia brevemente a este asunto, si bien no confirmaron ninguna medida concreta.

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"La cumbre recibió una actualización de la República de Sudáfrica sobre la gobernanza de la migración y pidió un diálogo coordinado y multidimensional a nivel regional para abordar las acusas subyacentes de la migración y desarrollar respuestas integrales, sostenibles y eficaces", indicó el comunicado.

La reunión se produjo mientras se desarrollaba una movilización también en Durban organizada por el grupo antiinmigración sudafricano March & March, uno de los impulsores de las marchas organizadas en los últimos meses.

Los convocantes culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Así, la tensión no ha hecho más que crecer en el país, con una ola de ataques xenófobos y protestas en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia indiscriminada contra migrantes africanos en muchos casos.

La crisis ha llevado en las últimas semanas a países como Malaui, Ghana, Nigeria, Zimbabue, Kenia, Uganda o Mozambique a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años, causando decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables.