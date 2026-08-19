Asfura y agencia S&P analizan situación económica y perspectivas fiscales de Honduras

El encuentro, celebrado en la Casa Presidencial, permitió intercambiar información sobre las condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales de Honduras, así como sobre las medidas impulsadas por el Ejecutivo para mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer la confianza de los inversionistas, indicó en un comunicado del Ejecutivo hondureño.

Asfura destacó la importancia de administrar las finanzas públicas con responsabilidad y mantener una relación abierta y transparente con organismos e instituciones internacionales que dan seguimiento al desempeño económico de Honduras.

La delegación de S&P llegó el pasado martes a Honduras para actualizar su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal y monetario.

La calificadora cambió en marzo pasado de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'. La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.

En la reunión participaron también el secretario de la Presidencia hondureña, Juan Carlos García, el ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, y el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, entre otros funcionarios.

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El Gobierno hondureño señaló que continuará trabajando para fortalecer la estabilidad macroeconómica y consolidar condiciones que permitan atraer inversión, impulsar el crecimiento y generar nuevas oportunidades para los hondureños.