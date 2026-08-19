China acusa a la UE de extralimitarse en su investigación a JD.com por subvenciones

El Ministerio de Justicia chino afirmó este miércoles en un comunicado que la UE, al aplicar su Reglamento de Subsidios Extranjeros en la investigación a JD.com, solicitó de forma transfronteriza a entidades chinas información "amplia" y "no necesaria" situada dentro del territorio chino.

Según un portavoz de la cartera citado por medios oficiales, esas prácticas constituyen exigencias indebidas contra las entidades afectadas y suponen "una grave vulneración del derecho internacional".

El Ministerio de Justicia indicó que, junto con el Ministerio de Comercio y otros departamentos, identificó legalmente esas actuaciones como medidas de "jurisdicción extraterritorial indebida" en virtud del reglamento chino contra la aplicación injustificada de leyes y medidas extranjeras.

Pekín exigió por ello a cualquier organización o individuo que no ejecute ni ayude a ejecutar esas medidas, y pidió a la parte europea que "corrija inmediatamente sus prácticas erróneas" y deje de abusar de la herramienta de investigaciones sobre "subsidios extranjeros".

"Si la parte europea insiste en seguir adelante, China responderá firmemente conforme a la ley", advirtió la cartera.

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El caso se remonta a finales de mayo, cuando la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para evaluar si ayudas públicas concedidas por China a Jingdong, matriz de JD.com, distorsionaron la competencia y dieron ventajas al grupo chino en la compra de Ceconomy, minorista alemana de electrónica y electrodomésticos.

El análisis preliminar de Bruselas citó posibles formas de apoyo como financiación privilegiada, incentivos fiscales y subvenciones atribuibles a China, y apuntó a que esos subsidios podrían haber permitido a JD.com ofrecer condiciones más favorables en la adquisición.

La disputa se suma a meses de fricciones entre Pekín y Bruselas por el déficit comercial europeo, las acusaciones de sobrecapacidad industrial china, las investigaciones recíprocas y las restricciones en sectores considerados estratégicos.

La UE defiende que sus nuevas herramientas buscan proteger el mercado interior frente a distorsiones de competencia, mientras China acusa a Bruselas de "politizar" cuestiones económicas y avanzar hacia medidas "proteccionistas" contra sus empresas.