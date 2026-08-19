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19 de agosto de 2026 a la - 21:35

China acusa a la UE de extralimitarse en su investigación a JD.com por subvenciones

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Pekín, 20 ago (EFE).- China acusó a la Unión Europea (UE) de ejercer una "jurisdicción extraterritorial indebida" en su investigación sobre la posible concesión de subvenciones públicas chinas al gigante de comercio electrónico JD.com para adquirir la alemana Ceconomy, en un contexto de crecientes tensiones económicas entre Pekín y Bruselas.

Por EFE

El Ministerio de Justicia chino afirmó este miércoles en un comunicado que la UE, al aplicar su Reglamento de Subsidios Extranjeros en la investigación a JD.com, solicitó de forma transfronteriza a entidades chinas información "amplia" y "no necesaria" situada dentro del territorio chino.

Según un portavoz de la cartera citado por medios oficiales, esas prácticas constituyen exigencias indebidas contra las entidades afectadas y suponen "una grave vulneración del derecho internacional".

El Ministerio de Justicia indicó que, junto con el Ministerio de Comercio y otros departamentos, identificó legalmente esas actuaciones como medidas de "jurisdicción extraterritorial indebida" en virtud del reglamento chino contra la aplicación injustificada de leyes y medidas extranjeras.

Pekín exigió por ello a cualquier organización o individuo que no ejecute ni ayude a ejecutar esas medidas, y pidió a la parte europea que "corrija inmediatamente sus prácticas erróneas" y deje de abusar de la herramienta de investigaciones sobre "subsidios extranjeros".

"Si la parte europea insiste en seguir adelante, China responderá firmemente conforme a la ley", advirtió la cartera.

El caso se remonta a finales de mayo, cuando la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para evaluar si ayudas públicas concedidas por China a Jingdong, matriz de JD.com, distorsionaron la competencia y dieron ventajas al grupo chino en la compra de Ceconomy, minorista alemana de electrónica y electrodomésticos.

El análisis preliminar de Bruselas citó posibles formas de apoyo como financiación privilegiada, incentivos fiscales y subvenciones atribuibles a China, y apuntó a que esos subsidios podrían haber permitido a JD.com ofrecer condiciones más favorables en la adquisición.

La disputa se suma a meses de fricciones entre Pekín y Bruselas por el déficit comercial europeo, las acusaciones de sobrecapacidad industrial china, las investigaciones recíprocas y las restricciones en sectores considerados estratégicos.

La UE defiende que sus nuevas herramientas buscan proteger el mercado interior frente a distorsiones de competencia, mientras China acusa a Bruselas de "politizar" cuestiones económicas y avanzar hacia medidas "proteccionistas" contra sus empresas.