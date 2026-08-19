Defensa del argentino Cerimedo dice que causa en su contra en Bolivia es "show político"

La abogada Margarita Arce dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde el argentino permanece detenido, que el caso contra su defendido "es un show político" porque la víctima, la abogada Nadia Beller, "ha sido masista siempre", es decir, militante del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019).

"Entonces lo que quieren es desestabilizar al Gobierno y están con estas nuevas tácticas para lograrlo", sostuvo Arce.

La abogada aludió de esa forma a que Beller fue candidata a diputada por el MAS en las fallidas elecciones generales de 2019, en las que Morales aspiró a la reelección. No obstante, posteriormente la activista política se volvió crítica del exmandatario.

Según Arce, hasta el momento no se ha presentado "ningún elemento" que demuestre las acusaciones de Beller, quien sobrevivió un ataque de arma de fuego ocurrido el lunes en la noche en Santa Cruz.

También señaló que Beller llamó al argentino desde la clínica en la que está ingresada para avisarle sobre el "atentado" y por eso Cerimedo viajó "de inmediato" desde La Paz a Santa Cruz para verla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerimedo, que fue asesor del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, afronta una investigación en Bolivia por presunta tentativa de feminicidio en contra de Beller y permanece detenido desde el martes, a la espera de su audiencia cautelar.

Beller, que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

También aseguró que por su relación con Cerimedo, se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, aunque el Ejecutivo le exigió demostrar con pruebas esas acusaciones.

El caso puso el foco en el vínculo entre Cerimedo y el presidente Paz, cuyos detractores, como Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que el argentino fue "asesor personal" del actual gobernante.

La abogada Arce afirmó que Cerimedo "es asesor del presidente", pero el Gobierno niega esa relación en esos términos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que el argentino no fue asesor, sino "un colaborador cercano" de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente "siguió colaborando" en algunos "temas concretos de comunicación", sin formar parte de la estructura del Estado.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.