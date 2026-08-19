El Gobierno Nicaragua celebra 47 años de relaciones diplomáticas con Corea del Norte

"Nos unimos a usted, a los compañeros del Partido del Trabajo de Corea, y al hermano pueblo y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea para celebrar los históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos y Gobiernos", escribieron en una carta los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la misiva, dirigida al líder norcoreano, Kim Jong-un, Ortega y Murillo transmitieron sus "más cálidas felicitaciones con motivo de esta significativa fecha, que representa 47 años de relaciones fraternas, fundamentadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos".

"En esta significativa conmemoración evocamos también el legado infinito del hermano Kim Il Sung, padre fundador de la República Popular Democrática de Corea, y la firmeza y visión del hermano Kim Jong Il, quienes contribuyeron al fortalecimiento de los vínculos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos", agregaron.

Ortega y Murillo le reiteraron a Kim Jong-un su voluntad de continuar fortaleciendo y profundizando sus relaciones bilaterales, ampliando los espacios de cooperación y solidaridad entre sus Gobiernos, partidos y pueblos.

"Estamos seguros que Nicaragua y la República Popular Democrática de Corea continuaremos avanzando juntos, trabajando por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos y defendiendo un mundo de paz, soberanía, justicia y respeto entre las naciones", señalaron.

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Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales.