Italia organiza un Foro Euromediterráneo para afrontar los desafíos de la sequía

"Queremos que Italia sea protagonista del diálogo sobre el agua y contribuya de manera concreta a los grandes desafíos de nuestro tiempo", indica Tajani en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia italiana anunció además el nombramiento del abogado Marco Rago como enviado especial del Ministerio de Exteriores y de Cooperación Internacional para las políticas internacionales del agua.

Este nuevo cargo tendrá la tarea de "promover la acción diplomática italiana para la gestión sostenible de los recursos hídricos, destacando su vínculo estratégico con la energía, la agricultura, el medio ambiente y la cooperación al desarrollo".

También representará a Italia en los principales foros multilaterales para fortalecer el rol de este país en el diálogo internacional sobre el agua, un debate que Tajani califica de global, ya que "el agua es uno de los mayores desafíos europeos e internacionales que debemos enfrentar".