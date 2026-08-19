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19 de agosto de 2026 a la - 10:00

Italia organiza un Foro Euromediterráneo para afrontar los desafíos de la sequía

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Roma, 19 ago (EFE).- Roma acogerá el 29 de septiembre el I Foro Euromediterráneo sobre el agua para afrontar el desafío europeo e internacional que representa la sequía, informó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani.

Por EFE

"Queremos que Italia sea protagonista del diálogo sobre el agua y contribuya de manera concreta a los grandes desafíos de nuestro tiempo", indica Tajani en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia italiana anunció además el nombramiento del abogado Marco Rago como enviado especial del Ministerio de Exteriores y de Cooperación Internacional para las políticas internacionales del agua.

Este nuevo cargo tendrá la tarea de "promover la acción diplomática italiana para la gestión sostenible de los recursos hídricos, destacando su vínculo estratégico con la energía, la agricultura, el medio ambiente y la cooperación al desarrollo".

También representará a Italia en los principales foros multilaterales para fortalecer el rol de este país en el diálogo internacional sobre el agua, un debate que Tajani califica de global, ya que "el agua es uno de los mayores desafíos europeos e internacionales que debemos enfrentar".