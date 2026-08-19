La demócrata Peltola y el republicano Sullivan avanzan en primarias al Senado en Alaska

Peltola, la esperanza del partido azul para arrebatarle un tercer mandato a Sullivan, alcanzaba el 48 % de los votos con un 80 % de las papeletas escrutadas.

En el segundo lugar, con el 42,8 % de las boletas, se encontraba el senador republicano, respaldado por el presidente, Donald Trump, y uno de los blancos de los demócratas en su esfuerzo por recuperar el control de la Cámara Alta.

Ambos se midieron en unas primarias no partidistas celebradas la víspera, donde dieciséis candidatos compitieron por los primeros cuatro puestos para avanzar a las elecciones de medio mandato de este otoño, donde además de renovarse un tercio del Senado, también se votará la totalidad de los asientos en la Cámara de Representantes.

De momento, no está claro aún quiénes serán los otros dos aspirantes que se enfrentarán a Peltola y Sullivan.

Otro candidato también llamado Dan Sullivan, maestro retirado y republicano pragmático que enfureció al senador republicano y acaparó titulares por hacer campaña con el mismo nombre del legislador titular, ocupaba un lejano tercer puesto en el recuento, aunque su clasificación no se ha confirmado.

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El presidente Trump opinó el viernes pasado que la campaña del segundo Dan Sullivan era una trampa para confundir a los votantes y responsabilizó a los demócratas, aunque Peltola ha negado cualquier vínculo con el profesor de primaria.