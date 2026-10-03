Granizada golpea Asunción y otras ciudades y la alerta climática sigue firme

Un temporal se desató de manera imprevista sobre Asunción y varias localidades del área metropolitana, dejando a su paso una estela de severos daños materiales y zozobra en la población.

La precipitación estuvo acompañada por la caída de granizos de gran tamaño que golpearon con fuerza a vehículos estacionados en la vía pública, y destrozó parabrisas, hundió chaperías y dejó las estructuras de miles de viviendas con techos y tejas completamente agujereados.

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Alerta máxima en 12 departamentos y riesgo de vientos de 120 km/h

Ante el avance del frente de inestabilidad, la Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene plenamente vigente un boletín especial de alerta por lluvias y tormentas eléctricas de severa intensidad.

El aviso cubre a una franja importante del territorio nacional, alcanzando a los departamentos de Asunción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

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De acuerdo con las previsiones técnicas, las celdas de tormenta afectaron con fuerza primeramente a la zona suroeste, ingresando desde Misiones y Ñeembucú para luego propagarse con ímpetu hacia el centro de la Región Oriental.

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Inestabilidad prolongada para el domingo

El pronóstico oficial indica que la inestabilidad atmosférica persistirá durante las próximas jornadas sobre gran parte del territorio paraguayo. Para el domingo 4 y el lunes 5 de octubre se mantiene una elevada probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un comportamiento con mañanas frescas y tardes cálidas, manteniéndose un alto nivel de humedad en el ambiente.