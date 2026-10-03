Clima
03 de octubre de 2026 a la - 20:12

Granizada golpea Asunción y otras ciudades y la alerta climática sigue firme

Bandeja y recipiente con bolas de granizo, manchas de tierra visibles, sobre superficie de madera.
Las intensas tormentas causaron daños materiales significativos en transporte y hogares en diversos municipios del país.

Bolas de hielo destrozaron parabrisas, chaperías y techos de tejas en varios municipios. La Dirección de Meteorología mantiene bajo aviso a 12 departamentos por tormentas severas y vientos de 120 km/h.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un temporal se desató de manera imprevista sobre Asunción y varias localidades del área metropolitana, dejando a su paso una estela de severos daños materiales y zozobra en la población.

La precipitación estuvo acompañada por la caída de granizos de gran tamaño que golpearon con fuerza a vehículos estacionados en la vía pública, y destrozó parabrisas, hundió chaperías y dejó las estructuras de miles de viviendas con techos y tejas completamente agujereados.

Lea más: Alerta meteorológica para el sur: rigen tormentas severas y alta probabilidad de granizo

Alerta máxima en 12 departamentos y riesgo de vientos de 120 km/h

Ante el avance del frente de inestabilidad, la Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene plenamente vigente un boletín especial de alerta por lluvias y tormentas eléctricas de severa intensidad.

Parabrisas negro de vehículo con múltiples agujeros y fracturas, con reflejos que indican un ambiente exterior húmedo.
Los parabrisas de vehículos resultaron gravemente dañados por la tormenta en distintos municipios del país.

El aviso cubre a una franja importante del territorio nacional, alcanzando a los departamentos de Asunción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

Lea más: ¿Qué dice Meteorología sobre el tiempo para este sábado?

De acuerdo con las previsiones técnicas, las celdas de tormenta afectaron con fuerza primeramente a la zona suroeste, ingresando desde Misiones y Ñeembucú para luego propagarse con ímpetu hacia el centro de la Región Oriental.

Inestabilidad prolongada para el domingo

Mano sostiene grandes bolas de granizo en un vehículo, con ventana agrietada y tablero visible.
Las bolas de granizo dañan parabrisas y techos en múltiples localidades afectadas por tormentas.

El pronóstico oficial indica que la inestabilidad atmosférica persistirá durante las próximas jornadas sobre gran parte del territorio paraguayo. Para el domingo 4 y el lunes 5 de octubre se mantiene una elevada probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un comportamiento con mañanas frescas y tardes cálidas, manteniéndose un alto nivel de humedad en el ambiente.

Artículos relacionados

Mano sostiene piedras de granizo en un terreno mojado y césped verde, evidenciando el fenómeno climático reciente.
Clima
Temporal intenso con caída de granizo en distritos de Itapúa
Ver más