La fusión de Paramount y Warner podría costar 4.500 empleos en Hollywood, según un estudio

El informe, publicado esta semana, sostuvo que la unión de ambos conglomerados de medios aceleraría el declive de la producción que sufre Los Ángeles, y que ya ha acarreado 52.000 empleos en los últimos cuatro años.

"Si la fusión se concreta, alrededor de 4.500 empleos en cine y televisión en el condado de Los Ángeles podrían perderse durante el período de tres años en que las empresas combinen sus operaciones", indicó el informe, que analizó las consecuencias del acuerdo entre Paramount y WBD en la mayor industria de entretenimiento del mundo.

Una década de empleo podrían estar en riesgo, incluyendo 2.661 "empleos indirectos en pequeñas empresas que apoyan la producción, como casas de utilería, imprentas, empresas de transporte y otros proveedores" y otros 3.200 relacionados con la economía local, desglosó el informe.

"El impacto económico de perder estos empleos es significativo. En juego: 1.200 millones en salarios, 2.700 millones en valor económico, 4.600 millones en producción comercial total y 547 millones en ingresos fiscales, incluyendo 78,6 millones en impuestos locales, la mayoría de los cuales (63 %) provienen de impuestos a la propiedad", precisó.

El acuerdo entre Paramount y WBD generó una dura oposición por parte de 12 estados liderados por California y Nueva York con la presentación de una demanda en la que alegan que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914, que prohíbe las fusiones que puedan reducir sustancialmente la competencia.

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La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los 12 estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood, que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

Tras las presiones, Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, a menos que la justicia estadounidense determine la resolución de esta demanda antes de esa fecha.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión.