La SIP condena la "persecución judicial" a periodista peruana por investigar al Sodalicio

El organismo, con sede en Miami, alertó en un comunicado que Ugaz Cruz es objeto desde 2018 de numerosas demandas por algunas de sus investigaciones y asuntos de interés público, lo que consideró como un "patrón sistemático de amedrentamiento contra su labor periodística".

En concreto, mencionó la investigación de la periodista sobre Sodalicio de Vida Cristiana como la principal fuente de las demandas, entre ellas una presentada esta semana por Asociación Civil San Juan Bautista, que acusaba a Ugaz Cruz de dañar su honor y reputación con afirmaciones falsas e inexactitudes.

"La acusación se suma al proceso por presunto enriquecimiento ilícito iniciado contra la periodista en abril de 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, así como a otras denuncias penales formuladas en los últimos años, entre ellas por difamación agravada y lavado de activos", añadió el comunicado.

La SIP pidió a las autoridades peruanas que impidan "la instrumentalización del sistema de justicia contra periodistas por el contenido de sus investigaciones" y lamentó que este tipo de presiones pueden inhibir a otros informadores de investigar a personas con poder económico, político o religioso.

Aunque la sociedad de la Iglesia Católica no ha sido la querellante en estos procesos, Ugaz Cruz lamentó que el hostigamiento judicial procede de personas vinculadas o cercanas al grupo católico, que fue suprimido por la Santa Sede en 2025 por comportamiento sectario, entre otros motivos.

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"Cuando se utilizan demandas, leyes de difamación penal y mecanismos administrativos no para garantizar la justicia, sino para silenciar el escrutinio, la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control diseñada para desgastar e intimidar a las voces independientes", advirtió el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.