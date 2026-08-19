Lindsay Clancy buscaba una solución “rápida y fácil” para sus problemas de salud mental, dice la Fiscalía

Durante las audiencias, se leyeron entradas de su diario donde reflejaba su desesperación: “Es como si estuviera tan desesperada por tener un descanso mental de cuidar a todo el mundo que mi mente estuviera intentando hacer que algo estuviera físicamente mal conmigo”.

De acuerdo con la información de CNN en Español, varios profesionales médicos testificaron sobre los constantes cambios de medicación requeridos por Clancy debido a efectos adversos como pensamientos intrusivos e insomnio. La enfermera psiquiátrica Rebecca Jollotta sugirió en su momento que los síntomas se debían a depresión posparto y advirtió que el insomnio tras tomar sertralina podía ser indicio de un trastorno bipolar subyacente.

En notas telefónicas presentadas ante el tribunal, la acusada expresó sentirse desconectada de su hijo menor y haber sentido resentimiento hacia sus otros hijos. Semanas antes de los hechos, escribió: “Todavía quiero muchísimo tener un cuarto hijo, pero antes necesito un terapeuta realmente bueno... Quiero sentirme feliz, pero sería bueno sentirme auténticamente feliz y no fingirlo”.

Posteriormente, en una nota del día anterior a los crímenes titulada “Los medicamentos me robaron mi maternidad y mi vida”, afirmó: “Era la mamá más sana y feliz... Hasta que los medicamentos recetados me arrebataron el control de mi propio cuerpo”.

El exesposo, Patrick Clancy, testificó que la crisis mayor comenzó a principios de diciembre de 2022 al iniciar un antipsicótico. En ese período, ella le manifestó tener “pensamientos intrusivos” sobre hacerles daño a los niños. Pese a esto, él declaró que no temió por la seguridad familiar pues ella no mostraba “ninguna intención” violenta.

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Profesionales perinatales y de atención en crisis confirmaron que Clancy padecía ansiedad posparto, miedo constante a que algo les pasara a sus hijos y pensamientos suicidas recurrentes, aunque sin un plan estructurado ni adicción a sustancias.

Tras una breve hospitalización en enero de 2023, la acusada pareció mostrar mejoría. Los días previos a los hechos actuó de forma aparentemente normal, realizando actividades cotidianas e interactuando con su familia. En una cita de telesalud el día anterior, la Dra. Jennifer Tufts reportó que Clancy “dijo que estaba bien, un poco más ansiosa” y que no presentaba signos de psicosis.

El 24 de enero de 2023, horas antes de los asesinatos, Clancy hizo un muñeco de nieve con sus hijos. Según relató su exesposo, “estaba teniendo uno de sus mejores días”. Poco después, los tres niños fueron encontrados en el sótano con bandas de resistencia elástica en el cuello.

Días después del suceso, Clancy negó haber tenido alucinaciones durante la evaluación psiquiátrica inicial. No obstante, una semana más tarde, le confesó a su exesposo que “escuchó la voz de un hombre que le decía que, si no lo hacía en ese momento, perdería la oportunidad”, un síntoma que nunca antes había mencionado.

Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Kevin Reddington busca demostrar el amor de Clancy hacia sus hijos y enfatizar las negligencias de los médicos que la atendieron. Testigos de la defensa sostienen que “amaba a sus hijos” y que era una madre “cálida, amable, constante y cariñosa”.

Reddington mostró que en las semanas previas, la acusada realizaba búsquedas web sobre cuidado infantil, pero también investigaba sobre medicamentos y condiciones graves como esquizofrenia, psicosis, alucinaciones y trastorno bipolar.

Según publica CNN en Español, la defensa ha cuestionado severamente la atención brindada por los profesionales de salud por no revisar adecuadamente el expediente previo de la paciente y por el uso de la telemedicina. Actualmente, Clancy mantiene una demanda civil por negligencia médica contra varios de los proveedores que la trataron.