México detiene a posible implicado en el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada

Fausto ‘N’ fue capturado este miércoles en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención emitida por un juez de control federal, según la Fiscalía.

Lo anterior por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor ‘N’, acaecido en Culiacán, Sinaloa, en julio de 2024, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales.

"De acuerdo con las investigaciones, Fausto ‘N’ habría acompañado a Héctor ‘N’ a la reunión en la que Ismael ‘N’ sería secuestrado, presenciando los hechos", detalló la dependencia federal sobre este encuentro que derivó en el presunto secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, que derivó en su posterior detención el 25 de julio de 2024 y extradición a Estados Unidos.

Sobre estos hechos, agregó, se presume que Fausto ‘N’ "incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido", con el propósito de "desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad".

La Fiscalía afirmó que con esta captura se avanza en "una de las líneas trascendentes de esta investigación", lo que además permitirá "cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país".

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La detención de Fausto ‘N’ vuelve a poner el foco sobre este caso con diferentes líneas de investigación abiertas que se vinculan con la captura uno de los capos más poderosos de México, la cual se llevó a cabo en medio de una traición de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, quien lo subió a un avión para entregarlo.

Estos hechos han provocado una guerra sangrienta provocada por la pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cartel de Sinaloa desde septiembre de 2024.