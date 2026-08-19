Noboa declara 3 días de duelo nacional en Ecuador por muerte de director de Inteligencia

Por medio de un decreto ejecutivo firmado desde China, donde el mandatario se encuentra en una visita oficial, Noboa señala que los días de duelo serán el jueves, viernes y sábado; y que las bandera del país deberá permanecer izada a media asta en todos los edificios públicos.

Además, el presidente ordena que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Defensa y el de Interior coordinen con los familiares de Sensi-Contugi para la organización de un funeral de Estado.

El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro.

Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso y las autoridades kenianas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

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Producto del siniestro también falleció José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, según informó la televisora en un comunicado firmado por sus máximos directivos.

Sensi-Contugi, de 44 años, era uno de los funcionarios más cercanos al presidente Noboa y su amigo personal, y dirigía el CNI (antes Centro de Inteligencia Estratégica) desde enero de 2024.

Además, el funcionario tuvo también un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

El presidente ecuatoriano señaló en su decreto que Sensi-Contugi sirvió al Estado con "compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad", aportando "desde cada una de las funciones que le fueron confiadas a la defensa de los intereses nacionales y el bienestar del país".

Noboa no se ha pronunciado aún en sus cuentas oficiales sobre el fallecimiento, pero la vicepresidenta, María José Pinto, la Presidencia y otras instituciones y altos funcionarios del Gobierno han lamentado el fallecimiento de la pareja.

En otro decreto ejecutivo, el presidente designó a Luis Carlos Ávila como director encargado del Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de "garantizar la continuidad en el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia" del país.