Oposición colombiana plantea su plan para atender la emergencia por el terremoto

Entre las propuestas, Cepeda pidió que el estado de emergencia económica no afecte a las poblaciones vulnerables y advirtió sobre una posible segunda emergencia por la sequía, los incendios forestales y un eventual fenómeno de El Niño.

"Es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral", afirmó.

También reclamó que el Estado garantice a los damnificados techo, alimentación, agua potable y atención médica mientras avanza la reconstrucción.

"Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras reconstruye su vida", sostuvo.

La oposición pidió además que las ayudas se distribuyan sin discriminación por condición social, convicciones políticas o religiosas, origen étnico o territorio y que la solidaridad nacional e internacional esté guiada "exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad humana".

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Por su parte, Petro pidió al presidente Abelardo de la Espriella retomar el proyecto de reforma tributaria que su Gobierno dejó radicado en el Congreso antes de terminar su mandato y que, según afirmó, permitiría recaudar unos 20 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares), como parte de los recursos necesarios para financiar la reconstrucción, estimada en unos 30 billones de pesos.

El expresidente también llamó a la Junta del Banco de la República a reducir la tasa de interés, que actualmente se encuentra en el 12 %, con el argumento de facilitar las condiciones de financiación para afrontar la emergencia.

Otro de los planteamientos fue solicitar al Consejo de Estado que deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios de 18 millones de pesos (unos 5.850 dólares) para los congresistas que había eliminado mediante decreto el Gobierno de Petro, y que esos recursos sean destinados a las víctimas del terremoto.

La oposición, que no considera legítimo el mandato de De la Espriella, también advirtió contra una eventual utilización de la emergencia para "normalizar" la presencia de fuerzas militares extranjeras en Colombia y recordó que las operaciones militares de otros países deben contar con autorización del Senado.

La intervención fue realizada en ejercicio del derecho de réplica de la oposición a las alocuciones presidenciales y, en particular, a la realizada el pasado lunes por De la Espriella, en la que hizo un balance de la respuesta del Gobierno a la emergencia que ya deja 314 fallecidos.