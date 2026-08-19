Panamá detiene a 21 colombianos por minería ilegal en la selva del Darién

Los colombianos, no identificados, fueron arrestados por agentes especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en el área norte, cabecera del río Pito, en la provincia del Darién, en el marco de la denominada Operación Escudo de Acero.

En este lugar, ubicado en medio de la jungla en el Darién, los sospechosos presuntamente vinculados a actividades de minería ilegal, "mantenían campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos utilizados en esta actividad", de acuerdo con un comunicado del Senafront.

Los 21 ciudadanos extranjeros "fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes", señala la información oficial.

La semana pasada, EFE sobrevoló un campamento de minería ilegal durante un recorrido coordinado por el Senafront y que incluyó una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros, y que acogen fuerzas panameñas y colombianas.

La gira a Alto Limón a la que asistió EFE se realizó en el marco del despliegue de más de 700 agentes de las fuerzas especiales del Senafront en puntos tácticos y estratégicos, así como en los Puestos Binacionales de Vigilancia de Panamá y Colombia, para reforzar la seguridad fronteriza, indicó el organismo de seguridad panameño.

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"Hay un complejo sistema de economía ilícita" basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia, "y eso es lo que nosotros queremos romper", afirmó a EFE durante ese recorrido el subdirector general del Senafront, el comisionado Héctor De Sedas Cedeño.

En un anterior operativo en río Mangle se capturaron 13 personas, entre ellos "integrantes del Clan del Golfo", afirmó De Sedas, que recalcó que en el Darién "nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano".

El Clan del Golfo -designado como grupo terrorista por Washington- obtiene dinero ilícito al cobrar para ingresar al territorio panameño. Cuando ese oro (sacado del lado panameño) ingresa a Colombia tienen (los mineros) que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total "de metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales", explicó el comandante panameño.

Con 9.840 integrantes, según un estudio de enero pasado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, el Clan del Golfo se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.