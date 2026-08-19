Petro resta importancia a denuncias por corrupción de De la Espriella contra su gobierno

"No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito", escribió Petro en X

Petro, que terminó su mandato el pasado 7 de agosto cuando asumió De la Espriella aseguró que cada ministro y ministra de su antiguo gabinete "debe responder de inmediato" a cada una de los señalamientos que hizo el actual mandatario.

"En dónde haya algún delito su merecido es la pena", complementó Petro en su pronunciamiento.

A las palabras del exmandatario se sumó el excandidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, que perdió la elección con De la Espriella el pasado 21 de junio, al asegurar que el 'Libro de la Verdad' de la actual Administración busca echar para atrás la reforma agraria impulsada durante el gobierno de Petro.

"Con falsas acusaciones sobre el 'engaño de la reforma agraria', se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares", afirmó Cepeda en X.

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De la Espriella entregó el martes a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría (Ministerio Público) un documento de 135 páginas y que contiene 82 casos agrupados en expedientes relacionados con presuntas irregularidades en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales durante el gobierno anterior.

"Pongo formalmente en sus manos el libro blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde", afirmó De la Espriella en un evento en Bogotá durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.

La información fue recolectada durante las reuniones del fallido intento de traspaso de poder entre los equipos de De la Espriella y Petro, luego de que ambos líderes optaran por no verse cara a cara al término de la administración pasada y el arranque del nuevo Gobierno.

El documento también recopila información sobre contratos, convenios administrativos y decisiones presupuestales que, según el Gobierno, evidencian posibles patrones de corrupción.