Petroleras Continental y Phoenix ofertan por seis áreas en formación argentina Vaca Muerta

Continental y Phoenix -en la que también tiene una participación minoritaria la firma Integra Capital- presentaron ofertas técnicas conjuntas por seis de los quince bloques que la provincia de Neuquén abrió a concurso internacional para entregar en concesión.

Ambas compañías fueron las que más ofertas presentaron en esta licitación, la primera que realiza Neuquén sobre bloques de Vaca Muerta desde 2017.

En la ronda, que ahora proseguirá con la presentación de las ofertas económicas, también presentaron ofertas GeoPark, Patagonia Energy, Aldyl, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), JPM Energía, Ingenieríía Multipiping, Selva María Oil y Bentia Energy.

Las áreas que se ofrecen a exploración y eventual explotación están bajo la órbita de la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), a cargo de la ronda de licitación.

"GyP tendrá un rol activo como socio en el desarrollo de los bloques, articulando con empresas e inversores y generando las condiciones para la concreción de nuevos proyectos en la provincia", expresó en un comunicado el presidente de la petrolera provincial, Guillermo Savasta.

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Con epicentro en Neuquén, Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

A finales de 2025, Continental Resorces, fundada por el magnate Harold Hamm y una de las principales productoras de crudo no convencional de Estados Unidos, desembarcó en Vaca Muerta al comprar a la petrolera argentina Pluspetrol el bloque Los Toldos II Oeste.

Su avanzada fue veloz: en mayo Continental se asoció con la argentina Pan American Energy (PAE) para desarrollar cuatro áreas en Vaca Muerta.

La enorme formación de petróleo y gas comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013 y ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo masivo.

Su creciente producción ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen proyectos para exportar hidrocarburos.