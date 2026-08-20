Al menos 14 heridos en un ataque con drones en la capital de la región etíope de Tigré

El bombardeo sucedió cerca de las 11:30 hora local (08:30 GMT) en la zona residencial de Daero, en Mekele y en una base de la Fuerza Aérea en Kwiha, localidad situada a unos 7,5 kilómetros de la capital regional, según confirmó a EFE la Oficina de Asuntos de Comunicación de Tigré.

Aunque el portavoz tigrayano reportó inicialmente cuatro heridos, el balance hospitalario indicó una cifra superior.

"Estamos brindando tratamiento de emergencia a 14 víctimas recibidas tras el ataque con drones de esta mañana en Mekele", declaró a EFE por teléfono Berhane Gebremichael, coordinador del Hospital Especializado Integral de Ayder, quien precisó que entre los heridos hay ancianos y niños.

El Gobierno federal etíope no se ha pronunciado por el momento sobre la acción militar, mientras que imágenes difundidas por medios locales mostraron viviendas residenciales dañadas y columnas de humo sobre la capital regional.

Tras la incursión, el Gobierno regional de Tigré acusó al Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed de "violar abiertamente" el acuerdo de paz firmado en Sudáfrica en 2022, denunciando que las fuerzas federales han perpetrado varios ataques con drones en la zona, incluido un bombardeo el pasado 6 de junio cerca de la ciudad de Sheraro.

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Por su parte, Adís Abeba acusa al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) de forjar una alianza militar con la vecina Eritrea con el objetivo de derrocar al Ejecutivo central, en un cruce de acusaciones que ha disparado los temores a un reinicio del conflicto a gran escala.

"Lucharemos para apartar al régimen del poder, debemos estar preparados para esto", afirmó el portavoz de la organización, Michaele Asgedom, en declaraciones a la prensa local, en las que acusó al Gobierno central de planear el exterminio de la población tigrayana.

Esta escalada ha avivado los temores a una nueva guerra en la región, tras el conflicto que entre noviembre de 2020 y el mismo mes de 2022 enfrentó a los rebeldes del FPLT con el Ejército etíope, al que puso fin el Acuerdo de Pretoria, firmado en la capital sudafricana.

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido más de tres años después de la firma del cese de hostilidades, que puso fin a una contienda que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.