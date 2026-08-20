Alcaldesa de Los Ángeles exige proteger empleos y producciones ante disputa Paramount-WBD

La demócrata dejó claro que no apoyará ningún acuerdo que haga perder sus empleos a los residentes.

"Las producciones en Los Ángeles se están viendo afectadas y trabajadores angelinos dedicados se han quedado sin empleo debido a que las disputas sobre la fusión propuesta han paralizado los rodajes en nuestra ciudad; es hora de que todas las partes se sienten a negociar", declaró Bass en un comunicado tras una reunión con líderes del sector del entretenimiento.

Agregó que cualquier resolución en la fusión debe “priorizar” la estabilidad a largo plazo de los empleos, las producciones y las inversiones del sector.

El acuerdo entre Paramount y WBD generó una dura oposición por parte de doce estados liderados por California y Nueva York con la presentación de una demanda en la que alegan que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914, que prohíbe las fusiones que puedan reducir sustancialmente la competencia.

“No se trata de tomar partido, sino de luchar por la talentosa e inigualable fuerza laboral creativa de Los Ángeles", indicó Bass.

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La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood, que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

Tras las presiones, Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, a menos que la justicia estadounidense determine la resolución de esta demanda antes de esa fecha.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión. Incluso Paramount ha amenazado con llevar sus negocios fuera de California.