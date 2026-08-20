Centurión sobre semáforo en Pedrozo: “Lo más fácil hubiese sido salir y sacar de un día para otro”

Tras el anuncio oficial del retiro del semáforo en la intersección de Pedrozo la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que expresó sus condolencias a las familias afectadas y defendió la gestión institucional frente a las críticas recibidas.

“Quiero comenzar una vez más expresando mi tremenda tristeza y dolor ante esta situación que nos enluta a todos”, expresó Centurión al inicio de su mensaje audiovisual.

La secretaria de Estado sostuvo que el MOPC avanza en medidas paliativas y definitivas en la zona crítica, e instruyó a la concesionaria Rutas del Este para aplicar las acciones operativas. “Con profundo dolor, pero también con un gran compromiso y responsabilidad, seguimos trabajando para poder generar acciones inmediatas que mejoren la seguridad en este cruce de Pedrozo”, señaló.

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Intervenciones de tráfico y “solución de fondo”

Centurión confirmó que el retiro del dispositivo se materializará el viernes 21 de agosto. “Ese semáforo estará retirado y fuera de servicio. Cerraremos el cruce y los movimientos de la zona se harán en los retornos disponibles en el sector”, explicó.

Como medida complementaria para ordenar el flujo vehicular durante los trabajos, se desplegarán operativos de control vial. “Dispondremos de cinco puntos de Patrulla Caminera en los retornos, en el cruce y también en la zona de Kurusu Peregrino”, puntualizó la ministra.

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Respecto a las obras estructurales de mayor envergadura, Centurión anunció el reinicio de las labores para la construcción de un paso a desnivel en el sitio, indicando que se ha avanzado en el proceso de expropiación de tierras.

“Ahora que finalmente contamos con la franja de dominio que necesitábamos para poder avanzar, estaremos en obra de manera muy intensiva (...), retomando nuevamente, una vez que pudimos tomar posesión de los terrenos en esta semana, en la obra del paso desnivelado que será la solución de fondo estructural para toda esa zona de la Ruta 2”, manifestó.

Ante los cuestionamientos sobre la demora en la eliminación del semáforo previo a la tragedia, la titular del MOPC argumentó que el procedimiento requería previsión logística. “Lo más fácil respecto al semáforo hubiese sido salir y sacar de un día para otro, pero lo responsable es lo que estamos haciendo: sacarlo para siempre sin crear otros puntos de conflicto”, concluyó.

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