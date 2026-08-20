Aoun pide al papa su apoyo para la retirada israelí de los territorios libaneses ocupados

Según informa la Presidencia de Líbano en su cuenta de la red social X, Aoun "renovó su agradecimiento a Su Santidad el Papa León XIV por todos los esfuerzos que realiza para apoyar a Líbano en la consecución de sus demandas de eliminar la ocupación y las agresiones israelíes sobre su territorio, y lo invitó a continuar con su apoyo a estas demandas".

En concreto, el presidente libanés solicitó seguir con los esfuerzos diplomáticos para obligar a Israel a "implementar las cláusulas del marco de referencia, firmado bajo el patrocinio de los Estados Unidos de América el 26 de junio pasado, y el cese de sus agresiones diarias que tienen como objetivo principal a los civiles, las instalaciones civiles, la infraestructura y los pueblos del sur".

"El presidente de la República afirmó que estos pasos deben coincidir con el despliegue de la autoridad del Estado libanés sobre todo su territorio y la centralización de las decisiones de guerra y paz en sus manos, como el único medio para lograr la seguridad y la estabilidad en las fronteras", señala el mensaje oficial libanés.

Durante su visita a la Santa Sede, Aoun también se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, monseñor Richard Gallagher.

Esta ha sido la segunda audiencia de León XIV con Aoun, quien ya fue recibido por el papa el 13 de junio de 2025, recién iniciado el pontificado de Robert Prevost. En aquel encuentro conversaron sobre el papel de la Iglesia católica en la sociedad libanesa, la necesidad de reforzar la convivencia entre credos y sobre la necesidad de pacificación de Oriente Medio.

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Además, el papa León XIV escogió Líbano como parte de su primer viaje internacional realizado entre noviembre y diciembre de 2025 y cuya primera etapa fue Turquía.

En la audiencia de este jueves, el presidente libanés ha obsequiado a León XIV con un busto del beato patriarca Elías Hoayek, que incluye reliquias del beato.

La visita de Aoun a Roma, ciudad que acogió la sexta y la séptima ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel, se produce en un momento en que todavía no se ha fijado una fecha para la octava ronda de conversaciones -mediadas por Estados Unidos- para avanzar en el acuerdo marco entre ambos países para sentar una hoja de ruta hacia la paz.

Tras su visita al papa, Aoun proseguirá su visita a Italia donde mañana viernes se espera que asista a la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos, que se celebrarán en Taranto hasta el 3 de septiembre.

Según medios italianos, es previsible que mañana en Taranto mantenga un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y que coincida también con el presidente de la República, Sergio Mattarella.