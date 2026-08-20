Baki, candidata a ONU, dice que su experiencia en Líbano ha moldeado su trabajo por la paz

"Estuve allí en Líbano más de 20 años bajo las bombas. Mis hijos nacieron bajo las bombas, y la música que los hacía dormir eran las bombas. Hago esto porque creo en la paz para las generaciones futuras y también para las actuales", dijo la política en declaraciones a la prensa en la sede de la ONU.

Baki, hija de inmigrantes libaneses y que tiene doble nacionalidad, anunció el martes su postulación por el Reino de Tonga y hoy pasó la jornada en Nueva York, donde intervino esta mañana en un diálogo interactivo junto a los otros siete candidatos a liderar la ONU en la Asamblea General.

En una comparecencia a periodistas en inglés y árabe, señaló que pasó diez años en Washington como embajadora para Ecuador, por lo que conoce "a todo el mundo" en la capital, además de "a muchos presidentes de todas partes" tras ocupar diferentes cargos para su país durante tres décadas.

"Fui embajadora en Catar, con cobertura sobre siete países de Oriente Medio, y el último cargo que tuve fue en Francia y Mónaco. Luego regresé y ahora soy candidata a secretario general de las Naciones Unidas porque creo que, para lograr la paz en el mundo, necesitamos a la ONU", agregó.

Sobre su enfoque hacia los conflictos, poniendo Ucrania como ejemplo, Baki afirmó que si la ONU no pudo "impedir la guerra" debe "encontrar una solución que no tome demasiado tiempo" y sea "buena para ambos países" para evitar más muertes, y expresó convicción en que "puede hacerlo".

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Asimismo, afirmó que ha estado en Líbano pero no ha visitado "Palestina ni Gaza" ni Israel, pero prometió que si dirige la ONU, irá a todos los países, y manifestó su voluntad de viajar a lugares en conflicto.

Al ser consultada por su relación con el Gobierno de Estados Unidos, del que dijo esta semana que busca ganarse el apoyo, Baki enfatizó que su "estilo" es "hablar con todos", y aseguró que Washington "no está eligiendo a ningún candidato" y no espera "que digan que lo están haciendo".

"He conversado con EE.UU. He conversado con Ecuador, mi país también. He conversado con Líbano, mi otro país también. He conversado con todos, y ese es mi estilo: hablo con todos y espero que todos me apoyen", dijo.

Por otra parte, en respuestas en árabe traducidas al inglés por EFE, la candidata afirmó que la ONU "necesita cambios" y que "lo que se está haciendo no funciona".

Asimismo, dijo que se considera "del mundo", no solo de Ecuador o Líbano, y defendió el peso de las islas y de los países pequeños en la comunidad internacional.