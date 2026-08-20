Banxico apuesta por mantener la tasa de interés en 6,5 % ante inflación y riesgos externos

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”, expuso el banco central en su minuta difundida este jueves.

El reporte corresponde a la reunión del 6 de agosto, cuando la Junta de Gobierno mantuvo su tasa de interés en el 6,5 %, tras considerar que la postura monetaria actual es adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico.

Banxico justificó mantener la tasa tras valorar “los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado”.

La mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 3,10 % en la primera quincena de julio, mientras la subyacente bajó al 3,95 %, al situarse nuevamente dentro del intervalo de variabilidad alrededor de la meta del 3 %.

Los integrantes de la junta atribuyeron parte de esta caída al descenso de la inflación de las mercancías y la contribución favorable de la inflación de los servicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría también apuntó que la inflación de los servicios turísticos se redujo, al reflejar la naturaleza transitoria del Mundial de Fútbol.

El Banxico destacó además que la economía mexicana se expandió en el segundo trimestre tras la contracción del primero, aunque algunos miembros advirtieron que persiste la debilidad de distintos componentes de la demanda.

La mayoría destacó también que, a pesar de la expansión del PIB en el último trimestre, “la brecha del producto se mantiene en terreno negativo”.

En cuanto al entorno internacional, los miembros destacaron que las tensiones en Medio Oriente mantienen vigentes los riesgos al alza para la inflación, y algunos advirtieron que la prolongación del conflicto ha puesto a prueba los amortiguadores que “han mitigado el aumento en los precios del petróleo”.

Con su decisión, el Banco Central aseveró que “reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”.