Bélgica pide a Israel detener el "inaceptable" proyecto colonial que dividirá Cisjordania

"La decisión del Gobierno israelí de convocar licitaciones para más de 1.200 viviendas en la zona E1 (franja de unos 12 kilómetros cuadrados situada al noreste de Jerusalén), es inaceptable. Pone en peligro las perspectivas de paz y seguridad que todos deseamos para israelíes y palestinos" dijo el ministro a través de un mensaje en redes sociales.

Israel anunció este martes una nueva licitación para construir 1.234 viviendas, parte del controvertido 'plan E1' con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este; desoyendo el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial.

Prévot agregó que dicho plan "socavaría gravemente la viabilidad de la solución de dos Estados" y recordó que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado "son ilegales según el Derecho internacional".

Por ese motivo, instó al Gobierno israelí "a que retire estas licitaciones, detenga el proyecto E1 y ponga fin a la expansión de los asentamientos".

Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto, y su licitación se produce pese a una apelación en contra presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén y a la que el Estado debía responder este septiembre.

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Más de 20 países, incluidos aliados de Israel como Francia, Canadá, Italia y Australia, ya condenaron hace un año este proyecto israelí, que describieron como "una violación inaceptable del derecho internacional que podría avivar la violencia".

Por último, el ministro belga aseguró que siguen "luchando contra el grupo terrorista Hamás. Porque no podemos aceptar la creación de ningún tipo de hechos irreversibles sobre el terreno que alejen aún más una paz justa y duradera. Ni para los palestinos, ni para los israelíes".