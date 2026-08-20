Belinda, Gael García y 'La Oficina 2' lideran próximos estrenos de Prime Video en México

Al ‘Prime Video Presents’ asistieron representantes de México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, países en los que la plataforma lleva casi una década trabajando y donde planea aumentar el número de producciones originales a más del doble, con más de 25 títulos en 2027.

"En los últimos doce meses, entre nuestros 15 mayores éxitos globales, Latinoamérica aportó una de las mayores proporciones de audiencia de cualquier región del mundo", aseguró la vicepresidenta Internacional de Prime Video, Kelly Day, quien también destacó el éxito de las series ‘Mentiras’ (México), ‘Betty la Fea: La Historia Continúa’ (Colombia), ‘Tremembé’ (Brasil) y ‘La casa de los espíritus’ (Chile).

Al considerar a la audiencia latinoamericana uno de sus principales objetivos, Day anunció la inversión de 2.000 millones de dólares hasta 2030 en contenido original, contenido bajo licencia y deportes.

En cuanto a los próximos estrenos entre 2027 y 2028, México ocupa un lugar relevante con el regreso de la segunda temporada de ‘La Oficina’, la adaptación mexicana de ‘The Office’ que traerá de vuelta al elenco conformado por Fernando Bonilla, Elena del Río y Fabrizio Santini.

Aunque no será con ‘Mentiras’, Belinda volverá a Prime Video como protagonista de una serie basada en el polémico caso de la francesa Florence Cassez, quien fue encarcelada en México en 2005 por acusaciones de secuestro y delincuencia organizada.

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Al catálogo de estrenos se sumará el actor mexicano Gael García Bernal con ‘Los culpables’, un drama que narra la historia de un abogado que se enfrenta al dilema de perseguir la justicia o someterse al sistema.

Con la actuación del mexicano Roberto Sosa, también llegará ‘La venta’, una producción que mezclará comedia y aventura a través de historias ambientadas en el estado mexicano de Chiapas, Cuba y hasta en torno a la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara.

También se anunció el lanzamiento de la cuarta temporada de la comedia dramática ‘El juego de las llaves’, la novena entrega de ‘LOL’ y el estreno de la serie ‘Por catálogo’, protagonizada por Carolina Miranda, Yany Prado y Samadhi Zendejas.

En las novedades deportivas destacó el anuncio de que Prime Video transmitirá durante cuatro años partidos de la Selección Mexicana, a partir del próximo 26 de septiembre, cuando México se enfrentará a Colombia en un juego amistoso.

El acto también contó revelaciones de próximas series y películas en Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

Resaltó la adaptación de la novela argentina ‘Las malas’, que contará con la actuación de Karla Sofía Gascón, la segunda temporada de ‘Menem’ y la tercera de ‘Porno y helado’.

Destacó también la segunda entrega de la brasileña ‘Tremembé’, así como la realización de ‘La corona’, un proyecto colombiano que estará basado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Mientras que Chile estrenará el 16 de septiembre la primera adaptación a serie del exitoso thriller dramático ‘Catedrales’, de la escritora Claudia Piñeiro, con un elenco conformado por Alfredo Castro, Paulina García, Octavia Bernasconi, entre otros.