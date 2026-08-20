Canciller de Cuba acusa a Marco Rubio de impedir "servicios básicos" con sanciones

Estados Unidos sancionó hoy a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

"En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas", resaltó el canciller cubano en su mensaje.

Entre los sancionados están directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a los que Rubio acusó de "infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos".

Rodríguez calificó de "fracasada obsesión" contra Cuba estas sanciones y defendió al ICAP "institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz", asegurando que es "todo lo contrario a lo que el Secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta".

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, por ahogar a una Cuba ya en crisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá "válvula de escape" a la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla, y que no podrá ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Trump.

La presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y esta nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad del país caribeño.