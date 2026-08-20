Candidato demócrata a gobernar Florida rechaza socialismo y espera éxito de Rubio en Cuba

Jolly respondió hoy a preguntas de EFE tras su primer evento en Miami después de ganar las elecciones primarias del martes en Florida, cuando también obtuvo la candidatura al Senado Angie Nixon, integrante de la organización DSA, algo que él "todavía no sabe cómo va a funcionar" al hacer campaña en el estado, donde los cubanos rechazan la palabra "socialismo".

"Rechazo el socialismo. Rechazo a los DSA. Soy capitalista y creo que la mayor cantidad de oportunidades económicas vienen de la libertad. Y lo entiendo. Miren, soy alguien que fue republicano, y si Cuba es parte de tu herencia, creo que el régimen cubano debe caer", declaró el legislador.

El excongresista (2014-2017), quien abandonó al Partido Republicano en 2018 por sus críticas al primer mandato de Donald Trump (2017-2021), expresó "preocupación por que el presidente no tenga una política exterior sensata" sobre Cuba, al citar lo que ocurrió en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

El aspirante señaló que "teme que Trump se mueva tan rápido para alcanzar un cambio de régimen en Cuba sin un plan sobre lo que viene a continuación" porque, opinó, "en Cuba no hay una Delcy Rodríguez”, presidenta encargada de Venezuela apoyada por Washington.

"Espero que Cuba caiga. No confío en la política exterior de este presidente. Si nos fijamos en lo que ocurrió en Venezuela, vimos el cambio de régimen, pero luego le dimos nuestro visto bueno a su sucesora, a Delcy, y simplemente empezamos a obtener ganancias del petróleo. No estoy seguro de que eso haya cambiado algo", expresó.

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En este contexto, Jolly indicó que "espera" que "el secretario de Estado Rubio sea capaz de asesorar" a Trump "de manera adecuada, y tal vez este sea el momento brillante de Rubio".

"Espero, sinceramente, que Marco Rubio tenga éxito en la que podría ser su hora más gloriosa al ver a Cuba y al pueblo cubano ser libre. Me preocupa que este presidente no comprenda plenamente lo que está haciendo en este momento", insistió.

Pese a su rechazo a los DSA, Jolly reconoció el esfuerzo de la campaña de Nixon y su enfoque en salud, vivienda y educación en el encuentro organizado por Miami's Community News en el restaurante Casa Cuba.

El exlegislador, de 53 años, confió en el poder de derrotar a su contrincante republicano apoyado por Trump, el congresista afroamericano Byron Donalds, aunque la última vez que Florida tuvo un gobernador demócrata fue en 1999.

"Si las elecciones fueran esta noche, Florida elegiría a un gobernador demócrata. Da la casualidad de que yo soy el candidato, pero lo digo de esa manera porque el cambio ya está aquí. Los votantes nos han demostrado que están listos para elegir a un gobernador demócrata, y creo que vamos a ganar en noviembre", dijo.

Jolly enunció como sus principales propuestas vivienda, salud y educación, una "prohibición inmediata" a los centros de datos de inteligencia artificial (IA), abogar por una vía legal para los inmigrantes y dejar de exigir que las policías locales cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).