Capturan a un coronel colombiano por presuntos vínculos con narcotráfico y terrorismo

El Ejército informó en un comunicado sobre "la captura de un Oficial Superior activo del Ejército Nacional", aunque no reveló su identidad. Una fuente castrense confirmó este jueves a EFE que se trata de Pérez Amorocho.

Según medios locales, al coronel se le requiere por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos.

De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando el coronel estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres No 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, respectivamente.

La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones.

El coronel quedó a disposición de las autoridades, que deberán avanzar en el proceso de judicialización y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.