Carney y Sheinbaum defienden el T-MEC mientras Canadá ultima un acuerdo con EE.UU.

La Oficina del Primer Ministro canadiense informó que Carney y Sheinbaum analizaron por teléfono "los acontecimientos en curso que afectan al comercio norteamericano" y subrayaron la importancia de renovar cuanto antes el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para dar mayor certidumbre a empresas y trabajadores.

La conversación se produjo mientras el ministro canadiense responsable del Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mantienen este jueves en Washington una segunda jornada consecutiva de negociaciones para cerrar un acuerdo bilateral.

Según medios canadienses, la propuesta que está sobre la mesa contempla reducir del 25 % al 15 % los aranceles estadounidenses sobre vehículos fabricados en Canadá y del 50 % al 25 % los aplicados al acero y aluminio canadienses, con un sistemas de cuotas en el caso del acero.

A cambio, Washington busca concesiones canadienses, entre ellas un mayor acceso para productos estadounidenses y el levantamiento de las restricciones provinciales a la venta de bebidas alcohólicas de EE.UU.

Por su parte, Carney y Sheinbaum también destacaron los avances del comercio bilateral entre Canadá y México y consideraron que una cooperación estrecha entre los dos países es esencial para la seguridad y prosperidad de la región norteamericana.

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Carney agradeció además a la presidenta mexicana el envío este verano de más de 400 bomberos y personal de apoyo mexicanos para combatir los incendios forestales en Canadá.