Casi 1.700 migrantes dejan playa de Ceuta escoltados por Policía y van a zonas habilitadas

El traslado, tras el desalojo, se desarrolló sin incidentes y de forma voluntaria, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Miles de personas están viviendo de manera precaria, en campamentos improvisados o a la intemperie, tras la llegada masiva de más de 70.0000 migrantes a nado desde Marruecos el pasado 30 de julio.

Los agentes habían desplegado un amplio dispositivo en la playa para organizar a los migrantes, pedirles que recogieran sus pertenencias y formar los grupos que posteriormente se desplazaron hacia los nuevos emplazamientos habilitados por el Gobierno.

Los migrantes fueron distribuidos en dos grupos en función de su procedencia: las personas de origen subsahariano y las de origen magrebí, que fueron a emplazamientos distintos con el fin, según las fuentes, de prevenir posibles enfrentamientos entre ambos colectivos, como ya ocurrió en las últimas semanas.

Tras el traslado, estas personas fueron accediendo los recintos habilitados, donde serán identificados y distribuidos en las casetas acondicionadas para su alojamiento.

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Para esta primera fase, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó dos espacios de carácter temporal con capacidad conjunta para unas 1.800 personas, pero la capacidad se irá ampliando conforme concluyan los trabajos de adecuación del resto de emplazamientos previstos.

Fuentes policiales sitúan en más de 3.500 el número de personas que llegaron a concentrarse en El Trampolín durante los repartos de alimentos, tomando como referencia las raciones distribuidas por Cruz Roja.

El conjunto de recursos habilitados tras el acuerdo entre el Gobierno español y el Ejecutivo de Ceuta incluye, además de los dos emplazamientos de este jueves, otros tres espacios de la ciudad, con una capacidad global de los emplazamientos proyectados que supera las 5.000 plazas, según fuentes conocedoras del proceso.

El Ministerio de Inclusión insiste en que los traslados se realizan de forma voluntaria y que los recursos ofrecen condiciones adecuadas y seguras de alojamiento.

La ciudad de Ceuta puso en marcha un operativo especial de limpieza en la playa del Trampolín para recuperar lo antes posible el uso de este espacio, tras concluir el desalojo de las personas que permanecían asentadas allí desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Operarios, vehículos y maquinaria especializada están trabajando para retirar los residuos y materiales acumulados durante las últimas semanas, tanto enseres como cañizos y otros materiales que los migrantes usaron para construirse pequeños habitáculos para sobrevivir.