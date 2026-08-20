Cheburashka, el Mickey Mouse soviético, cumple 60 años

Y es que precisamente hace 60 años, el 20 de agosto de 1966, la editorial 'Literatura infantil' publicó el libro de Eduard Uspenski titulado 'El cocodrilo Guena y sus amigos' en el que aparece por primera vez Cheburashka, un entrañable muñeco peludo de procedencia desconocida, que fue hallado en una caja de naranjas.

Tres años después, Cheburashka saltó a la fama de la mano del ilustrador y animador ruso Leonid Shvartsman, quien ideó la imagen visual del personaje, destinado a convertirse en uno de los símbolos de la URSS, y luego, de Rusia.

Según la prensa, el fenómeno de Cheburashka traspasó las fronteras y el tiempo, convirtiéndolo en un ídolo de varias generaciones en distintos países, principalmente en el espacio postsoviético.

También hoy día, el juguete del muñeco orejudo es un atributo casi obligatorio en todas las casas rusas, independientemente de si este se compra para un niño o para un adulto.

Fuera del espacio postsoviético, Cheburashka también encontró numerosos admiradores, sobre todo en Japón, donde hace años fue estrenado un largometraje de animación basado en las andanzas del entrañable muñeco.