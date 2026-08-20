Colonos israelíes hieren a seis palestinos en un ataque cerca de Ramala

Una familia que salía de la aldea de Al Mughair por la única carretera que Israel no mantiene cerrada desde octubre de 2023 fue atacada por colonos, que les lanzaron piedras, los golpearon y apuñalaron, según denunció la ONG israelí Mirando la Ocupación a los Ojos.

"El terrorismo de los colonos se ve favorecido por el Ejército y la Policía (israelíes), que no solo no impiden la violencia, sino que, además, la financian y permanecen impasibles", denunció esta organización en un comunicado.

Los pueblos palestinos de Al Mughair, Khirbet Abu Falah o Tumusaya, localizados al noreste de Ramala, son objeto de ataques diarios violentos de colonos que residen ilegalmente en puestos de avanzada cercanos, además de incursiones militares en la zona.

Por primera vez en casi tres años, los agricultores de Al Mughair recibieron permisos de las autoridades israelíes para arar sus tierras el pasado 11 de agosto, pero fueron atacados por colonos y un contingente de soldados les lanzó gas lacrimógeno y balas de goma, según vídeos y testigos.

Desde octubre de 2023 hasta el 28 de junio de 2026, Israel ha matado a 1.086 palestinos en Cisjordania, 241 de ellos niños y adolescentes, según la ONG B'Tselem, en lo que describe como una campaña más amplia de "limpieza étnica" que también ha provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas.