Cuba aprueba nuevas normas para ampliar el espacio del sector privado en su economía

La primera de estas normas es el decreto ley modificativo de otros tres decretos leyes sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el ejercicio del trabajo por cuenta propia, con el cual se prevé "eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y la diversidad del sistema empresarial del país".

Así lo explicó en la víspera la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales de la isla, Lázara Mercedes López-Acea, quien señaló que esta modificación está "en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos en materia de aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía".

Cuba dio luz verde en junio pasado al paquete de 176 reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar parcialmente su economía y que, según expertos, refuerza el papel del sector privado como un factor clave para afrontar la crisis en la que se encuentra sumida la isla desde hace seis años, aunque el Gobierno aún no lo ha reconocido oficialmente de esta manera.

Las medidas previstas amplían la posibilidad de que las empresas privadas superen el límite actual de 100 trabajadores; así como nuevas modalidades de negocio para los privados como la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

En este sentido, el ministro cubano de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, presentó este miércoles el nuevo decreto ley 'Sobre Licitaciones', que tiene por objeto regular la licitación como método general de selección de contrapartes para la contratación de bienes, servicios, obras, gestión de espacios, capacidades productivas o cualquier otra forma de empleo de recursos del Estado por actores económicos estatales y privados.

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Alonso se refirió, además, a la ley modificativo del decreto ley 22 'Arancel de Aduanas de la República de Cuba para las Importaciones sin Carácter Comercial', cuyo fin es autorizar la importación con carácter comercial de mercancías por personas naturales en su condición de pasajeros y por envíos, por la vía no comercial, sin que ello constituya una actividad de comercio exterior.

Cuba lleva más de seis años sumida en una grave crisis estructural que ha contraído su economía más de un 15 % entre 2020 y 2025. La presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad del país caribeño.

En este contexto, la economista cubana Ileana Díaz, refirió la pasada semana a EFE que "el país necesita del sector privado y cooperativo más que nunca, dadas las condiciones económicas y sociales actuales".