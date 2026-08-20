De la Espriella presenta nueva cúpula militar para "combatir el crimen" en Colombia

"Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad", afirmó De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde reiteró que su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto, no dará "tregua" a los grupos criminales.

La nueva cúpula estará encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares; mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupará la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares había sido apartado del cargo de subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en junio pasado, durante el Gobierno de Gustavo Petro, por supuesta intervención en política.

El general Rodríguez Aparicio había denunciado supuestos controles e intimidaciones de las disidencias de las FARC a la población civil en los departamentos de Meta y Guaviare, en el este del país, para impedir que votaran libremente, y eso le costó el cargo y entró en proceso de retiro, pero le dio apoyos en la oposición de derecha, ahora en el poder, que lo llamó de vuelta.

"Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado. La paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República", manifestó el jefe de Estado.

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En el Ejército, el comandante será el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco, como segundo comandante. Ambos cuentan con más de tres décadas en el servicio militar, según un comunicado de la entidad castrense.

En la Armada, el cargo de comandante lo asumirá el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con el mayor general Rafael Olaya Quintero, como segundo comandante.

Por su parte, el mayor general Juan Martínez Ossa estará al frente de la Fuerza Aeroespacial, que recuperará su denominación anterior de Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas, como segundo comandante.

De la Espriella aseguró haber dado a los nuevos mandos una instrucción "clara, contundente e inequívoca": proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad "en cada rincón de la patria".

"Esta nueva cúpula tendrá la responsabilidad histórica de conducir unas Fuerzas Militares firmes, profesionales, respetuosas de la Constitución y la ley y decididas a enfrentar todas las amenazas contra la seguridad nacional", afirmó el mandatario.

Una de las principales promesas de De la Espriella durante la campaña electoral fue recuperar la seguridad y acabar con el poder de los grupos armados y las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país, para lo que planteó una política de mano dura y descartó negociar con los grupos ilegales.