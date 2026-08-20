Detienen en Turquía a 100 mineros que protestaban para reivindicar el pago de sus salarios

"¡Nosotros, 100 mineros, estamos detenidos!", publicó el citado sindicato tras informar de una intervención de la policía contra los mineros congregados delante del Ministerio de Energía y Recursos Naturales.

El grupo lleva meses movilizándose contra el impago de los sueldos que les debe la empresa de carbón privada Doruk Mining.

Tras una marcha a la capital turca, los mineros realizaron huelgas de hambre y, más recientemente, sentadas ante el citado ministerio que, según afirman, les había garantizado el pago de los salarios adeudados tras unas negociaciones con la empresa.

La policía realizó una contundente intervención este jueves por la noche, arrestando a manifestantes y, según el diario Cumhuriyet, también a algunos periodistas que se encontraban en el lugar.

"¡Mineros y miembros de la prensa fueron golpeados! Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, especialmente a los medios de comunicación, para que se pronuncien contra la tortura", escribió el sindicato en su mensaje.

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Ya en abril, la policía turca detuvo a 110 mineros de Doruk Mining que habían iniciado una huelga de hambre al llegar a Ankara después de caminar casi 200 kilómetros durante nueve días.