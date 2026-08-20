Donaciones y regalos en el segundo día de los príncipes herederos de Japón en Paraguay

Los príncipes llegaron al Palacio de López, sede del Ejecutivo, cerca de las 11:30 horas locales (14:30 GMT), donde eran esperados, con honores militares, por Peña y la primera dama paraguaya.

La reunión se celebró a puertas cerradas y dejó uno de los momentos más fraternales de la visita, cuando Ocampos obsequió a los príncipes una serie de libros para la primera infancia cuyos textos invitan a descubrir Paraguay a través de sus paisajes y cultura.

La primera dama paraguaya también obsequió a la princesa Kiko artesanías de ñandutí, un arte de encaje tradicional paraguayo que en idioma guaraní significa "tela de araña".

Asimismo, Ocampos regaló a la princesa de Akishino artículos confeccionados con el arte Ao Po'i (tela fina en guaraní), que consisten de prendas tejidas con hilos muy finos con patrones bordados a mano, y que suelen usarse durante el cálido verano paraguayo.

Tras la reunión, Peña y su esposa ofrecieron a los visitantes un almuerzo.

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El mandatario paraguayo dijo, de acuerdo a un comunicado difundido por la Presidencia, que la migración japonesa "ha contribuido de manera importante con el desarrollo" del país suramericano.

"Por eso nosotros los recibimos hoy con mucha gratitud", agregó.

Los príncipes también estuvieron presentes durante el acto de abanderamiento de la denominada draga DRM-5 'Paraguay', donada por Japón y que está en el país desde el pasado 19 de junio.

"Esta donación fortalece nuestra infraestructura fluvial y, por encima de eso, fortalece la amistad entre nuestras naciones, la confianza mutua y el camino que seguiremos construyendo juntos", indicó Peña en un discurso.

Una draga es una embarcación que se usa para limpiar de arena, fango y piedras el fondo de ríos y puertos, lo que ayuda a profundizar sus cauces y mantiene la navegabilidad.

"Para un país sin litoral marítimo como el nuestro, el Paraguay, contar con una vía navegable, confiable, segura y operativa durante todo el año es una prioridad estratégica", subrayó Peña tras señalar que la donación es "el resultado de años de cooperación" entre ambos países.

El mandatario destacó que la draga "fortalecerá la capacidad del país para mantener navegable" la hidrovía que une los ríos Paraguay y Paraná, el corredor fluvial por el que pasa más del 80 % del comercio de la nación suramericana.

Asimismo, recordó que, desde 1974, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha acompañado al Paraguay con proyectos para el desarrollo de infraestructura, agricultura, educación, salud, tecnología y fortalecimiento institucional, y ha dejado "una huella invaluable en el crecimiento nacional".

Este viernes, los príncipes encabezarán junto a Peña un acto para celebrar los noventa años de la inmigración nipona a suelo paraguayo, donde se asientan unos 10.000 integrantes de esta comunidad, entre migrantes y sus descendientes.

El sábado, se trasladarán hasta la comunidad de La Colmena, en el departamento de Paraguarí (centro), donde llegó en 1936 un primer grupo de inmigrantes japoneses.

El domingo, un día ante de concluir su visita, viajarán al distrito (municipio) de Yguazú, en el departamento de Alto Paraná (este), que fue fundado como Colonia Yguazú en agosto de 1961 en virtud de un acuerdo entre ambos países, administrado originalmente por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que facilitó también la llegada de familias niponas.