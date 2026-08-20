Dos muertos y más de 30.000 afectados por inundaciones en Tailandia

El reporte, difundido en Facebook por la agencia gubernamental, cifra en dos los fallecidos, sin detallar su identidad, y explica que 13.000 hogares han sufrido daños por el agua desbordada en los distritos de Pua, Tha Wang Pha (donde fallecieron las víctimas), Phu Phiang y Santisuk, con un total de unos 200.000 habitantes.

Las imágenes publicadas por los organismos oficiales muestran numerosas viviendas inundadas, así como árboles y tendido eléctrico caído en varios puntos de la provincia, donde se ha registrado también el colapso de algunas carreteras.

Hasta ahora las autoridades no han ofrecido un balance de pérdidas económicas por el mal tiempo, que también ha afectado esta semana a Bangkok y otras áreas densamente pobladas y que se prevé que persista durante las siguientes 24 horas.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien se encuentra esta semana en Australia, anunció el miércoles un plan de acción rápida en medio de esta emergencia que incluye la evacuación anticipada de personas y la habilitación de refugios temporales.

Cerca de un centenar de militares colaboran en el operativo para rescatar a un número indeterminado de personas que se han quedado atrapadas en sus hogares en medio de las riadas e inundaciones que comenzaron en la noche del martes a raíz de las fuertes lluvias, según reportes de medios tailandeses.

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Nan, un destino turístico entre los tailandeses, ya sufrió el año pasado inundaciones que dejaron cinco muertos y afectaron a casi 90.000 personas.

Las inundaciones son habituales durante la época de lluvias, entre mayo y octubre en Tailandia, aunque en algunas regiones los monzones tropicales pueden durar más tiempo.

En 2011, Tailandia sufrió una de sus peores inundaciones, que costaron la vida a 815 personas y causaron miles de millones de dólares en pérdidas, debido principalmente al cierre de empresas y daños en la agricultura, llegando a impactar a Bangkok.