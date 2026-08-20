Ecuador extradita a estadounidense requerido por delitos de pornografía infantil

El sujeto fue detenido el pasado 2 de junio por personal de la Unidad Nacional Contra Estructuras Criminales Complejas (Unecc), tras el requerimiento emitido por autoridades estadounidenses del estado de Massachusetts.

Posteriormente, en coordinación con Interpol, se desarrolló el procedimiento legal correspondiente, con el propósito de materializar su extradición y entrega a las autoridades que lo requerían.

Una vez cumplidos los procedimientos legales establecidos, personal policial ejecutó un operativo de seguridad para trasladar al estadounidense hasta el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de Quito, donde se efectuó su entrega formal a funcionarios del U.S. Marshals Service.

El extraditado quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para su posterior traslado hacia Estados Unidos, donde deberá comparecer ante las instancias judiciales correspondientes.