EE.UU. prevé subvención de 57 millones de dólares para el sistema de orquestas venezolano

Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas en una nota de prensa, donde detalló que la subvención será otorgada por el Departamento de Estado en colaboración con el Congreso estadounidense.

La legación subrayó que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es un "referente mundial en educación artística y una de las instituciones culturales más respetadas" del país y sufrió "bajo el desastroso mandato" del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar.

"Sufrió una falta de financiación sistemática, con recortes en presupuestos y programas, y el proyecto de instalaciones esenciales en cuestión quedó abandonado sin haber concluido", indicó la embajada.

Los programas del sistema de orquestas de Venezuela atienden a "más de un millón de jóvenes en situación de riesgo a través de una educación musical a escala nacional que fomenta la estabilidad y la participación comunitaria", subrayó la nota.

"Una de las orquestas de 'El Sistema' actuó recientemente en la históricamente exitosa Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, y sus músicos han sido nominados o han ganado varios premios Grammy y Grammy Latinos", destacó.

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La embajada estadounidense apuntó que el Departamento de Estado se enorgullece de "contribuir a revitalizar y reavivar esta institución cultural clave" como parte del compromiso del presidente Donald Trump y del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, con la "recuperación a largo plazo y la estabilización económica de Venezuela".