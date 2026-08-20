EE.UU. reafirma su compromiso con Zambia tras la reelección del presidente Hichilema

A través de un mensaje difundido en redes sociales por su Embajada en Lusaka, el Gobierno estadounidense destacó que ambas naciones han consolidado una “asociación fuerte y duradera” a lo largo de 62 años de relaciones diplomáticas.
“Esperamos continuar nuestro trabajo con la administración del presidente Hichilema y el pueblo zambiano para avanzar en la prosperidad económica compartida, la paz y la seguridad regionales, y la salud global”, señaló la legación diplomática.
La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró este martes ganador a Hichilema, quien obtuvo 2.965.326 votos, equivalentes al 60,5 % del total, frente a los 1.856.217 sufragios, un 37,9 %, de su principal rival, el exministro Brian Mundubile.
Estos comicios están marcados por la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad llevada a cabo en la capital del país, Lusaka, una acción que las autoridades dirigieron contra una presunta milicia y en la que se detuvo a una decena opositores.
Todo ello ocurrió mientras el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, y la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.
Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por sus reservas de cobre, mineral clave para la transición energética.
EE.UU. y la UE han financiado el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el océano Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola.
Washington también intentó obtener recientemente un acceso preferencial a los minerales de Zambia mediante un acuerdo sanitario que finalmente fue rechazado por el Ejecutivo zambiano.