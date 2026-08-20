Ejército de Israel admite que disparó contra el vehículo de Hind Rajab, muerta a los cinco años en Gaza

El cuerpo de Rajab fue recuperado de un coche acribillado a balazos en Ciudad de Gaza días después de que la voz de la niña fuera captada por última vez en una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina el 29 de enero de 2024.

El ejército israelí había negado previamente que sus tropas se encontraran en la zona donde ocurrieron los hechos.

“Tras revisar las conclusiones y debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente”, informó este miércoles el ejército.

La muerte de esta niña palestina inspiró el largometraje francotunecino La voz de Hind Rajab, premiado con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominado a la mejor película extranjera en la última edición de los Óscar.

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Rajab había realizado la llamada de emergencia después de que el coche de su familia fuera atacado mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza en medio de un avance israelí. La grabación real de la llamada fue incluida en la película.

Su cuerpo fue finalmente recuperado junto con los de seis familiares y dos socorristas de la Media Luna Roja enviados a buscarla.

Según el ejército, la revisión del incidente indicaba que las tropas habían “disparado contra un vehículo que se acercaba a ellas mientras circulaba en contra de la alerta” dirigida a los residentes de la zona.

Indicó que el fuego inicial mató a cinco de los ocupantes del vehículo, mientras que Rajab y su prima Layan Hamada sobrevivieron.

Tras la llamada telefónica de Rajab y Hamada a los servicios de rescate, se coordinó el desplazamiento de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina para evacuar a las víctimas, dijo el ejército.

“Sin embargo, según las denuncias planteadas, a la llegada de la ambulancia al lugar del incidente, se disparó un proyectil en su dirección, lo que provocó la muerte de los dos paramédicos” a bordo, agregó.

“No hay excusa”

El ministerio de Asuntos Exteriores israelí sostuvo que la apertura de esta investigación penal demuestra que Israel es una “democracia respetuosa de la ley”.

“Israel investiga de manera exhaustiva las denuncias de mala conducta, incluso en el contexto de la dura guerra librada contra las organizaciones yihadistas que buscan destruirlo”, afirmó.

Sin embargo, la Fundación Hind Rajab —una organización con sede en Bruselas que aborda las denuncias de violaciones israelíes en Gaza— afirmó no tener “ninguna confianza” en la investigación militar israelí.

“Estas supuestas investigaciones, incluso si llegan a realizarse, no deben confundirse con un paso genuino hacia la justicia”, señaló en un comunicado.

El ejército también anunció la apertura de una investigación penal sobre la muerte de 15 palestinos en marzo de 2025, entre ellos personal médico y un empleado de la ONU en Tal al Sultan, en el sur de la Franja de Gaza.

En cambio, el ejército israelí anunció que no abrirá investigaciones penales sobre otros tres incidentes, que implican la muerte de siete empleados de World Central Kitchen y cuatro de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos sujetos a escrutinio internacional.

Las investigaciones preliminares concluyeron que no existe “ninguna sospecha razonable de conducta delictiva”, dijo.

El fundador de World Central Kitchen, el chef español José Andrés, calificó en X la decisión como “dolorosa” y afirmó que “no hay excusa para los ataques” contra el equipo.

La oenegé con sede en Estados Unidos exigió una investigación de “una comisión independiente” por considerar que el ejército israelí no puede “investigar de manera creíble su propia conducta”.