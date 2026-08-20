El Banco Central prevé que la economía de Bolivia decrecerá un 3,6 % este año

En el 'Reporte de inflación y política monetaria. Segundo trimestre 2026', el ente emisor señaló que "se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) cierre 2026 en torno a -3,6 %".

Esto, "como resultado de la contracción en el sector de construcción, mayores costos en los insumos importados, efectos climatológicos y el deterioro de los ingresos reales de los hogares, el cual se viene acelerando en los últimos años", apuntó el BCB.

Según la institución, la contracción de la construcción estuvo asociada al "comportamiento de la ejecución de proyectos públicos y privados" y tuvo "efectos de segundo orden sobre la demanda de insumos" relacionados con esa actividad, como el cemento.

"A ello se sumaría la presión de mayores costos para las empresas que dependen de insumos importados, en un contexto en que el probable impacto de un evento de El Niño de intensidad fuerte se concentraría en la agricultura y la industria de alimentos, sectores que hasta junio habían mostrado cierta resiliencia relativa", indicó.

El BCB explicó que durante el primer semestre del año, la actividad económica en el país tuvo "un marcado deterioro" y que se proyecta que el PIB "acumule una variación de -3,34 % a junio, revirtiendo la leve recuperación estimada en el primer trimestre de 0,06 %".

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La entidad identificó como uno de los principales factores de esa caída "la intensificación de los conflictos sociales" registrados entre mayo y junio y "que paralizaron el eje troncal del país durante más de cincuenta días", con bloqueos de carreteras y huelgas de transportistas que "interrumpieron las cadenas logísticas y de abastecimiento".

A esto se sumó, según el BCB, el problema "adicional" de la provisión de gasolina y diésel "que restringió la operación del parque vehicular más allá del efecto directo de los bloqueos y trasladó parte de esa presión al comercio, dependiente del mismo combustible para la distribución de mercadería".

También mencionó que la actividad extractiva fue el principal sustento en el primer semestre y tuvo un crecimiento positivo que responde a la "recuperación de la minería, sostenida por la producción de oro, plata y estaño", pese a que por los conflictos la actividad bajo el esquema de cooperativas estuvo parada parcialmente.

Hacia el fin del año, el ente emisor prevé que los servicios de transporte y el comercio mantendrían una "tendencia a la baja" y que el consumo privado continúe "limitado por el deterioro del empleo y de los ingresos reales observados, los cuales no se habrían recuperado desde el fin de la pandemia" de la covid-19.

Organismos como el Banco Mundial (BM) y el FMI pronosticaron que la economía boliviana caerá entre un 3,2 y 3,3 % este año, mientras que el Gobierno de Rodrigo Paz ha proyectado un decrecimiento de entre un 0,7 y 1 %, como consecuencia de los conflictos.