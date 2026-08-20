El CAC-40 encadena su octava caída consecutiva, del 0,57 %, por la deuda y la energía

El CAC-40 comenzó la jornada con una muy ligera subida y en pocos minutos marcó el que sería el máximo del día con 8.514,67 puntos, pero ya desde primera hora pasó puntualmente a territorio negativo y conforme avanzaba la mañana esa tendencia se fue confirmando y acentuando.

Ese movimiento continuó por la tarde, pero sin agravarse particularmente. Incluso después de haber tocado fondo con 8.444,76 puntos pareció que el indicador marcaba una inflexión que no llegó a permitir que se colocara por encima de los 8.501,91 enteros del cierre de la víspera.

En los últimos minutos de los intercambios, el CAC-40 se orientó de nuevo claramente a la baja y terminó en 8.453,09 puntos, lo que significa que en una semana acumula pérdidas del 2,21 %.

En el último mes, sin embargo, sigue conservando un avance del 1,43 % y del 3,80 % desde comienzos de año.

La de este jueves fue una jornada de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.082 millones de euros.

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Los operadores estuvieron pendientes de la evolución de los tipos de la deuda, tras la decisión del Tesoro de Estados Unidos de duplicar su programa de compra de títulos del Estado.

También de los movimientos del precio del gas y del petróleo ante el incremento de signos de un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

En el frente de los valores, el fabricante automovilístico Stellantis sufrió el mayor descenso del día (3,86 %) dentro del CAC-40, seguido de los tres grandes grupos de lujo franceses -Kering (3,63 %), LVMH (2,83 %) y Hermès (2,09 %)- y del grupo de microchips STMicroelectronics (2,05 %).

En el extremo opuesto, el laboratorio de análisis Eurofins (3,06 %) se destacó como el ascenso más pronunciado del selectivo y a continuación quedaron el fabricante de neumáticos Michelin (1,14 %), la sociedad de bebidas y licores Pernod Ricard (0,94 %), la petrolera TotalEnergies (0,85 %) y el gigante de cosméticos L'Oréal (0,85 %).