El calentamiento del Ártico atrae nuevas ballenas a Groenlandia y transforma su ecosistema

El fenómeno ha sido analizado durante las últimas dos décadas y coincide con el aumento de aproximadamente un grado en la temperatura del mar durante los meses de verano.

Este aumento paulatino de las temperaturas ha provocado una notable reducción del hielo marino desde el año 2000, lo que ha abierto a las ballenas zonas costeras que durante siglos estuvieron bloqueadas.

Este pequeño pez -explica el estudio- desempeña un papel fundamental al conectar "los niveles superiores e inferiores de la cadena trófica", por lo que la llegada de un número elevado de grandes depredadores ha introducido una presión en la zona que hasta ahora no existía.

Los investigadores estiman que estas tres especies de ballenas pueden consumir conjuntamente cerca de un millón de toneladas de presas al año en los alrededor de 4 meses que habitan estas aguas, siendo una parte considerable el capelán y el kril.

El estudio apunta a una rápida "borealización" del ecosistema marino del este de Groenlandia, un proceso que está provocando que las especies propias de esas latitudes amplíen su distribución hacia el norte, mientras que las características del Ártico retroceden.

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Los autores señalan que este proceso responde a una serie de factores, principalmente a la recuperación de las poblaciones de ballenas que hasta hace no mucho estuvieron en peligro de extinción, y a la transformación de su hábitat (calentamiento oceánico y pérdida de hielo).

La consecuencia, concluye el informe, es una "reorganización de las relaciones entre depredadores y presas" que puede afectar no solo al capelán, sino a otras especies de peces de la zona y también a la industria pesquera.