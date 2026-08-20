El canciller mexicano visitará Corea del Sur para impulsar la inversión bilateral

En un comunicado, la SRE informó que el canciller mexicano sostendrá reuniones clave con el ministro surcoreano de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, y con el asesor de Seguridad Nacional del Presidente de Corea, Wi Sung-lac, en las que abordará temas de geopolítica y cooperación multilateral.

Velasco se reunirá además con la vicepresidenta del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), So Young Kim, y con el personal de la Embajada de México en Seúl.

En el ámbito privado, el jefe de la diplomacia mexicana dialogará con ejecutivos de empresas tecnológicas coreanas instaladas en el país, entre ellos con Namkoong Hong, presidente de Samsung E&A; y con Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global de LG.

Esta visita permitirá consolidar nuevos flujos de capital hacia la industria nacional, además de abrir rutas de colaboración en innovación tecnológica, cultura y educación para los próximos años, dice la cancillería.

Igualmente, la gira busca profundizar una relación diplomática histórica que tiene a Corea del Sur como el tercer socio comercial de México a nivel mundial y uno de sus mayores inversionistas extranjeros en el sector manufacturero, afirma la nota de la SRE.

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Ambas naciones han intensificado sus vínculos industriales en los últimos años, un acercamiento que se ha vivido también a nivel sociocultural por el auge de popularidad de la cultura, la música y la gastronomía coreana entre la población mexicana.