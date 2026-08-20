El Congo recibirá 70.000 vacunas para el ébola sin certeza de su efecto en actual variante

Esta subespecie del virus del ébola es la que está causando el segundo peor brote epidémico de la historia de este patógeno, identificado por primera vez en 1976 y que ha causado en los últimos meses más de 5.000 casos confirmados y 2.300 muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en Ginebra que el lote de vacunas será suministrado por un grupo internacional que coordina y gestiona reservas de vacunas y antibióticos de emergencia para países que experimentan brotes infecciosos graves.

De la provisión que se enviará de inmediato a la RDC, 50.000 dosis serán destinadas para trabajadores sanitarios y comunitarios que se encuentran en la primera línea de la lucha contra el ébola, aunque aún no existen pruebas científicas de que este tipo de vacuna sea eficaz contra el Bundibugyo en humanos.

Esta variante ha mostrado tener una tasa de letalidad entre el 30 % y el 50 %, y tampoco hay un tratamiento específico para ella.

Resultados preliminares de laboratorio y datos procedentes de estudios con animales indican que la vacuna podría ofrecer cierta protección, pero el ensayo clínico que se está realizando en la actualidad ofrecerá evidencia clara al respecto, explicó la OMS.

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"Es importante que las personas a las que se proponga la vacuna, sea en el ensayo u otra situación, reciban información sobre los riesgos, beneficios potenciales y limitaciones relacionadas con el uso de la vacuna en este brote de Bundibugyo y sean capaces de dar su consentimiento informado", señaló la organización.

En el grupo internacional que gestiona las vacunas de emergencia participan, ademá de la OMS, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras y UNICEF, mientras que la Alianza para las Vacunas, GAVI, proporciona financiación para las reservas.