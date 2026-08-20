El curso escolar en Cuba comenzará en septiembre, tras un cierre adelantado por la crisis

El Ministerio de Educación detalló en redes sociales que el curso 2026-2027 comenzará “tal como establece el calendario oficial” y anunció que, como parte de los preparativos, la ministra del sector, Naima Trujillo, iniciará un recorrido por todo el país para comprobar las condiciones de las instituciones educativas a fin de garantizar el inicio del período lectivo.

En junio pasado La Habana adelantó el fin del curso escolar por “la falta total de combustible y las limitaciones logísticas que provoca el bloqueo petrolero de EE.UU.”

La decisión, explicó entonces Trujillo, respondió a una “evaluación humana profunda y sensible” de la compleja situación del país.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto en enero por EE.UU. Lo habitual es que los cortes por falta de capacidad de generación solo permitan suministrar unas tres horas máximas seguidas de energía en La Habana diariamente; mientras que en las provincias los apagones superan las 40 horas continuas.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses con siete apagones totales reportados en lo que va de 2026. La economía está paralizada casi por completo y el Gobierno cubano ha aplicado un plan de contingencia en todos los sectores que llevó a la semipresencialdad la mayoría de los niveles educativos durante el curso anterior.

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La situación del sistema educativo cubano encendió las alarmas de organismos internacionales como la Unesco, que advirtió sobre un riesgo sistémico para el aprendizaje y el futuro de toda una generación en la isla.

Al respecto, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, alertó desde mayo que “la educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética” y “esto dificulta que docentes y estudiantes asistan a clases, aprendan eficazmente y disfruten de una vida social normal con sus amigos”.