El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El FBI afirma que Bowie juró lealtad al grupo terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el EI, con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.

El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes y, según el reporte, a partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, días en los que tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona.