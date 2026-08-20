El Kremlin niega rumores sobre un posible encuentro de Putin con Kanye West

"Esto no nos incumbe a nosotros. No somos el Mosconcierto (la principal institución cultural que regula los conciertos en Moscú), somos la Administración presidencial", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en rueda de prensa telefónica.

Previamente, varios medios especularon sobre un posible encuentro entre el jefe del Kremlin y West, quien actuará los días 10 y 11 de octubre en San Petersburgo.

La noticia sobre los conciertos del rapero, conocido ahora como Ye, generó un revuelo entre los aficionados rusos del artista.

Paralelamente, subieron los precios de los hoteles en San Petersburgo para las fechas de la esperada actuación.

Mientras, el activista ruso Vitali Borodín, conocido por sus denuncias contra músicos y periodistas opositores, anunció en sus redes sociales que se dirigirá a las autoridades con la petición de cancelar los conciertos del polémico artista.

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"¿Acaso creen que basta con firmar el contrato, transferir el dinero y listo? No, amigos, no permitiremos que este individuo gane millones en nuestro país", escribió Borodin.

Agregó que West, ganador de 24 premios Grammy, tiene una reputación nefasta "incluso en Occidente" y "publica declaraciones antisemitas escandalosas". Además, "su esposa anda constantemente sin ropa", lo que contradice las normas de la decencia.

West visitó Moscú en 2024 para asistir al cumpleaños de un diseñador ruso con el que trabajó en el pasado.

Paralelamente, comenzaron a circular rumores sobre un concierto del rapero en el estadio Luzhnikí de Moscú, un evento que nunca llegó a producirse.

El pasado fin de semana, el rapero dio un concierto en Kazajistán, su primera gran actuación en Asia Central en el marco de la gira mundial, no exenta de polémica, que ya le ha llevado a varios países, incluida España.

El principal motivo de polémica en torno a esta gira se debe a declaraciones antisemitas previas del artista, apología del nazismo e imágenes de esvásticas en sus redes sociales en 2022, también la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial en 2025.

En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un largo escrito de disculpa titulado 'A quienes he herido', en el que pidió perdón tanto a la comunidad judía como afroamericana, y alegó que su comportamiento se debía a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo, agravado por un trastorno bipolar.