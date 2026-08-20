El parlamento letón autoriza al Gobierno a rescatar airBaltic

La ley autoriza al gobierno a permitir la conversión de 50 millones de euros en bonos en poder de la entidad y los intereses impagados adeudados al Estado letón, como parte de una emisión de bonos de 380 millones de euros a partir de 2024.

También autoriza al gobierno a comprar bonos adicionales por valor de 30 millones de euros como parte de una "financiación provisional" de la aerolínea por valor de 225 millones de euros, en la que se espera que participen inversores privados externos.

En una votación celebrada mediante un procedimiento acelerado en una sesión extraordinaria a última hora de la tarde, los legisladores aprobaron las autorizaciones solicitadas por el gobierno del primer ministro Andris Kulbergs, a pesar de la división en su coalición sobre la cuestión de inyectar más fondos públicos en airBaltic.

La votación fue de 54 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención. Estuvieron presentes 83 de los 100 parlamentarios, y siete diputados del partido opositor Letonia Primero (LPV) no votaron. Los diputados de la coalición Verdes y Unión de Agricultores (ZZS) votaron en contra del proyecto de ley del gobierno.

La ley también permite al gobierno prorrogar hasta el 31 de diciembre el plazo de devolución de un préstamo puente de 30 millones de euros concedido a la aerolínea en primavera por el anterior gobierno de Evika Siliņa, cuyo vencimiento, según sus términos originales, era el 31 de agosto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La votación se produjo tras un debate acalorado en ocasiones en el Saeima, donde los diputados que se oponían al proyecto calificaron la financiación adicional de airBaltic como "tirar el dinero de los contribuyentes a un pozo sin fondo".

En un comunicado airBaltic, que opera vuelos a hasta nueve destinos en España, afirma que sus operaciones y planificación se han visto afectadas por cambios sustanciales en el entorno operativo, incluidas las guerras en Ucrania y en Oriente Medio.

La aerolínea también señaló que sus operaciones se han visto afectadas en los últimos años por las "limitaciones prolongadas en la disponibilidad de los motores Pratt & Whitney", lo que ha restringido el mantenimiento y la sustitución de sus motores Airbus.

El gobierno letón posee el 88,37 % de las acciones de airBaltic, la alemana Lufthansa el 10 %, la empresa Aircraft Leasing 1, propiedad del empresario danés Lars Thuesen, inversor financiero, el 1,62 %, y el 0,01 % restante pertenece a otros inversores. El capital social de la empresa asciende a 41,819 millones de euros.